Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 ноября

Банк России установил на 20 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3245

1 Азербайджанский манат 38.9084

100 Армянских драмов 13.5931

1 Белорусский рубль 31.3727

1 Болгарский лев 38.5359

1 Бразильский реал 17.6327

100 Венгерских форинтов 23.4420

1000 Вон Республики Корея 58.6264

10 Гонконгских долларов 84.2725

1 Датская крона 10.1009

1 Доллар США 66.0081

1 Евро 75.3218

100 Индийских рупий 91.9877

100 Казахстанских тенге 17.9673

1 Канадский доллар 50.1619

100 Киргизских сомов 94.5336

10 Китайских юаней 95.0701

10 Молдавских леев 38.5674

1 Новый туркменский манат 18.8864

10 Норвежских крон 78.2253

1 Польский злотый 17.4652

1 Румынский лей 16.1535

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.2443

1 Сингапурский доллар 48.1038

10 Таджикских сомони 70.0723

1 Турецкая лира 12.3805

10000 Узбекских сумов 79.8043

10 Украинских гривен 23.7610

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.9128

10 Чешских крон 29.0133

10 Шведских крон 73.3423

1 Швейцарский франк 66.0543

10 Южноафриканских рэндов 47.3757

100 Японских иен 58.5100

"AK&M" от 19.11.2018