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19/11/2018
14:37

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 ноября

Банк России установил на 20 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.3245
1 Азербайджанский манат 38.9084
100 Армянских драмов 13.5931
1 Белорусский рубль 31.3727
1 Болгарский лев 38.5359
1 Бразильский реал 17.6327
100 Венгерских форинтов 23.4420
1000 Вон Республики Корея 58.6264
10 Гонконгских долларов 84.2725
1 Датская крона 10.1009
1 Доллар США 66.0081
1 Евро 75.3218
100 Индийских рупий 91.9877
100 Казахстанских тенге 17.9673
1 Канадский доллар 50.1619
100 Киргизских сомов 94.5336
10 Китайских юаней 95.0701
10 Молдавских леев 38.5674
1 Новый туркменский манат 18.8864
10 Норвежских крон 78.2253
1 Польский злотый 17.4652
1 Румынский лей 16.1535
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.2443
1 Сингапурский доллар 48.1038
10 Таджикских сомони 70.0723
1 Турецкая лира 12.3805
10000 Узбекских сумов 79.8043
10 Украинских гривен 23.7610
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.9128
10 Чешских крон 29.0133
10 Шведских крон 73.3423
1 Швейцарский франк 66.0543
10 Южноафриканских рэндов 47.3757
100 Японских иен 58.5100

"AK&M" от 19.11.2018
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