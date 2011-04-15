Банк России на 20 ноября повысил курс евро к рублю почти на 42 копейки до 75.3218 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.9931 руб.

Банк России на 20 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 42 копейки до 75.3218 руб. с 74.9022 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 66.0081 руб. с 65.9931 руб. 17 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 20 ноября увеличилась более чем на 19 копеек (-0.89%) до 70.1923 руб. с 70.0022 руб. 17 ноября.



"AK&M" от 19.11.2018