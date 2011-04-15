ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

ВТБ отменяет обязательное предоставление документов для рефинансирования кредитов сторонних банков с 19 ноября 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.



При этом при оформлении сделки реквизиты для перечисления средств в погашение задолженности клиент может предоставить сотруднику банка лично или самостоятельно внести реквизиты в онлайн-заявке без подтверждающих документов. Остальные условия в рамках данной услуги не изменились.



Для всех заёмщиков ВТБ рефинансирование доступно по ставке от 10.9% годовых. В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов сторонних банков на общую сумму до 5 млн руб. без залога и поручителей. Срок кредита – до 7 лет.



Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ, отметил: "Мы решили упростить процедуру оформления рефинансирования, чтобы заёмщикам было ещё проще снизить ставку и ежемесячный платёж. Теперь получить кредит у нас можно в день обращения, не нужно тратить время на подготовку документов. Реквизиты для погашения можно легко уточнить в мобильном приложении или кол-центре банка, который выдал кредит".



Рефинансирование доступно для заёмщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения в ВТБ своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.



Также ВТБ предоставляет возможность пользователям кредитных карт "Мультикарта" и "Мультикарта-Привилегия", подключенных к опции "Заёмщик", снизить ставку по рефинансированию кредитов до 7.9% годовых.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 19.11.2018