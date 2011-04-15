ФАС выявила картель на рынке медизделий

ФАС подозревает ООО "Аксонмед", ООО "Дивайс", ООО "ИнтерМед", ООО "Лотос" и ООО "Сатори" в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, целью которого было поддержание цен при участии в электронных аукционах на поставку инструментов, аппаратуры, расходных материалов и прочих медицинских изделий для нужд государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Торги проходили в 2015-2016 годах на территории 8 субъектов РФ и завершались с минимальным снижением начальной цены контрактов.





"AK&M" от 19.11.2018