Рубль пытается возобновить рост, но сильных драйверов пока не находит

На старте сессии в паре USD/RUB произошёл сильный всплеск волатильности, вызванный техническим фактором, в результате чего пара установила новый месячный минимум на отметке 65.18, после чего вернулась к адекватным уровням, неся сейчас умеренные потери. Об этом говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина.



Пара EUR/RUB с открытия также демонстрирует сдержанное снижение, корректируя хороший рост, произошедший в прошлую пятницу благодаря уверенному подъему евро на внешнем валютном рынке.



Российская валюта на предыдущей сессии перешла к нисходящей коррекции после двух сессий активного подъёма. Давление на рубль оказало возобновление нисходящей динамики нефтяных цен, и сегодня данный фактор не позволяет российскому рынку перейти к более уверенному росту.



Между тем валюты развивающихся стран сохраняют позитивный импульс прошлой недели, как и многие другие рисковые активы. Оптимизму глобальных инвесторов способствуют ожидания начала продуктивного диалога по внешней торговле между США и Китаем.



Кроме того, поддержку мировым рынкам оказывают надежды на то, что вслед за прозвучавшей на прошлой неделе мягкой риторикой чиновников ФРС, американский регулятор на декабрьском заседании даст сигнал о замедлении темпов повышения ставки или продемонстрирует неуверенность в необходимости поддержки текущих темпов ужесточения монетарной политики. Это снижает риски ухудшения ситуации с глобальной ликвидностью, угрожающего росту мирового ВВП.



В пятницу вечером нефтяные цены продемонстрировали сильный нисходящий импульс, частично скорректировав его к концу сессии. Сегодня в начале дня нефть продолжила умеренно восстанавливаться, но после нашего открытия возобновила снижение. Сейчас Brent торгуется в небольшом минусе немного ниже $67.



Участники нефтяного рынка сохраняют опасения по поводу возможного переизбытка предложения нефти из-за активно ростка американской добычи и угрозы ослабления глобального спроса, вызванного замедлением мирового экономического роста. Добавили негатива и пятничные данные Baker Hughes, показавшие рост количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США до нового максимума за 3.5 года.



После сильного снижения, произошедшего в середине пятничных торгов, американская валюта перешла к консолидации, и сегодня в начале дня умеренно восстанавливалась. Но после открытия российского рынка индекс доллара ушел вниз, переписав недельный минимум и теряя сейчас 0.2% на отметке 96.3 п.



Снижение американской валюты вызвано сомнениями по поводу дальнейшего повышения ставки ФРС ранее запланированными темпами, возникшими после нескольких заявлений чиновников регулятора, в которых была выражена неуверенность в перспективах мировой экономики, а также высказана возможность относительного смягчения монетарной политики ФРС.



На этом фоне европейская валюта в пятницу перешла к уверенному росту, который после незначительной коррекции продолжился сегодня. В результате пара EUR/USD обновила недельный максимум, торгуясь сейчас в небольшом плюсе вблизи отметки 1.142.



Пара USD/RUB перешла к консолидации в узком диапазоне, который в ближайшее время может быть расширен, однако, скорей всего, "боковой характер" динамики пары продолжится, пока часовой период не будет завершен над горизонтальным сопротивлением 66.3 или под статичной поддержкой 65.44.



"AK&M" от 19.11.2018