ЦБ объявил учётную цену золота на 20 ноября - 2596.63 руб./г против 2579.59 руб./г на 17 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 20 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2596.63 руб./грамм
Серебро: - 30.32 руб./грамм
Платина: - 1791.14 руб./грамм
Палладий: - 2508.45 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
13.11 14.11 15.11 16.11 17.11
Золото 2620.43 2605.87 2626.57 2592.80 2579.59
Серебро 31.13 30.81 30.65 29.92 29.98
Платина 1847.47 1836.54 1821.98 1784.08 1784.37
Палладий 2409.74 2404.48 2415.72 2422.32 2467.57