Задолженность по зарплате в РФ за октябрь выросла на 2.2% до 3.209 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за октябрь 2018 года выросла на 2.2% и на 1 ноября составила 3.209 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 564 млн руб. (17.6%), в 2016 году и ранее - 1.076 млрд руб. (33.5%).



Задолженность по заработной плате на 1 ноября 2018 г. имелась перед 46.7 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 47% - работники обрабатывающих производств; 20% - строительства; 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% - транспорта; 5% - добычи полезных ископаемых.





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