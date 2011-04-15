Пожар на Московском НПЗ не повлияет на стабильное обеспечение топливом центрального региона, заявляет Минэнерго

В настоящее время оценка ущерба от пожара на установке каталитического крэкинга на Московском НПЗ продолжается. Предварительная оценка последствий указывает на то, что остановка продлится как минимум до конца ноября, что приведёт к сокращению производства автомобильного бензина. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.



Точные сроки простоя и объёмы выпадающего ресурса сейчас также уточняются, но оценка различных сценариев восстановления указывает на отсутствие риска нехватки бензина в центральном регионе. Переработка нефти на НПЗ России в ноябре-декабре находится на высоком уровне, превышающем спрос, в декабре ожидается запуск производства автомобильного бензина на НПЗ "ТАНЕКО", что сформирует дополнительный профицит ресурса автомобильного бензина и дизельного топлива, заявляет министерство.



С целью недопущения сокращения поставок автомобильного бензина на внутренний рынок центрального региона компанией "Газпром нефть" будет задействован ресурс Ярославского НПЗ, а также Омского НПЗ в случае необходимости. Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс автомобильного бензина с НПЗ других компаний для того чтобы избежать локальной нехватки ресурса.



"Даже с учётом временной приостановки работы установки каталитического крекинга МНПЗ ожидается увеличение запасов моторного топлива к концу 2018 года на уровень, превышающий уровень запасов конца 2017 года", - сообщает Минэнерго.



Московский НПЗ - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Установленная мощность завода составляет 12.15 млн т в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо, мазут, высокооктановые добавки к автомобильным бензинам, битумы и газы различного назначения.



"AK&M" от 19.11.2018