Намолот зерна в РФ на начало ноября уменьшился на 16%

В РФ в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) на 1 ноября 2018 года намолочено 114.3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Подсолнечника получено больше на 27.2% - 11.2 млн т. Накопано 35.3 млн т сахарной свеклы, что на 12.9% меньше, чем годом ранее. Валовой сбор картофеля увеличился на 2.6% до 21.8 млн т. Сбор овощей снизился на 0.1% до 12.5 млн т.



На 1 ноября зернобобовые культуры обмолочены с 93.9% площадей, из них кукуруза на зерно - с 62.4%. Картофель выкопан с 98.2% площади посадки, овощи собраны с 92.8% посевов. Из технических культур подсолнечник убран с 83.4% посевов (c 72.8% в предыдущем году к этому времени), сахарная свекла - с 88% (с 80.5%) площадей.





"AK&M" от 19.11.2018