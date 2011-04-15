Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/11/2018
17:03

Намолот зерна в РФ на начало ноября уменьшился на 16%

В РФ в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) на 1 ноября 2018 года намолочено 114.3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Подсолнечника получено больше на 27.2% - 11.2 млн т. Накопано 35.3 млн т сахарной свеклы, что на 12.9% меньше, чем годом ранее. Валовой сбор картофеля увеличился на 2.6% до 21.8 млн т. Сбор овощей снизился на 0.1% до 12.5 млн т.

На 1 ноября зернобобовые культуры обмолочены с 93.9% площадей, из них кукуруза на зерно - с 62.4%. Картофель выкопан с 98.2% площади посадки, овощи собраны с 92.8% посевов. Из технических культур подсолнечник убран с 83.4% посевов (c 72.8% в предыдущем году к этому времени), сахарная свекла - с 88% (с 80.5%) площадей.


"AK&M" от 19.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100