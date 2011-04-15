Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о правовом регулировании нестационарной торговли

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о совершенствовании правового регулирования организации нестационарной торговли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Цель законопроекта - установление общих принципов и правил регулирования нестационарной торговли, создания благоприятных условий для торговой деятельности с использованием нестационарных и мобильных торговых объектов.



Законопроектом, в частности, предлагается: уточнить терминологию и привести её в соответствие с современными требованиями рынка; закрепить в федеральном законодательстве варианты и общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов; закрепить принцип "меняется место - сохраняется бизнес", позволяющий гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд; установить возможность ведения торговой деятельности с использованием нестационарного или мобильного торгового объекта по заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом в местах, признанных общедоступными для размещения торговых объектов; установить минимальный срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта - пять лет.



Также уточняются требования к схемам размещения нестационарных или мобильных торговых объектов, в том числе определяется их состав, закрепляется порядок их изменения и дополнения. При этом предусматривается возможность дополнения схем размещения новыми местами исходя из заявок предпринимателей. Изменения в схемы размещения торговых объектов предлагается выносить на общественные обсуждения с участием жителей и хозяйствующих субъектов, заинтересованных в размещении таких нестационарных или мобильных торговых объектов.



Законопроектом также предлагается выделить мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки и другие) в отдельную категорию, тем самым создав необходимые условия для развития мобильной (развозной) торговли, которая имеет ряд особенностей и преимуществ, отличающих её от других форматов. Предусматривается, что такая торговая деятельность будет вестись на основании свидетельств, выдаваемых уполномоченными органами государственной власти субъектов Федерации, которые должны будут формировать и вести реестр мобильных торговых объектов в целях их учёта на соответствующей территории.



Для населённых пунктов численностью менее 50 тыс. человек устанавливаются лишь общие требования к организации развозной торговли. В населённых пунктах с численностью от 50 тыс. до 100 тыс. человек органам местного самоуправления предоставляется право устанавливать полностью или частично предусмотренные законопроектом требования к организации развозной торговли. Для населённых пунктов с численностью более 100 тыс. человек устанавливаются наиболее жёсткие требования, касающиеся в том числе технического состояния и функционального оснащения транспортного средства, с помощью которого ведётся развозная торговля.



Органам местного самоуправления и органам государственной власти субъектов Федерации предлагается предоставить право определять конкретизированные условия, требования и ограничения к организации развозной торговли.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)" (далее - законопроект) разработан Минпромторгом России.



"AK&M" от 19.11.2018