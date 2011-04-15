Парк "Остров мечты" планируется открыть менее чем через год

Парк "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируется открыть менее чем через год. Об этом заявил руководитель проекта Константин Голубев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Каркас здания готов, ведётся монтаж основного стеклянного купола в зоне центрального атриума. Его площадь превысит 8 тыс. кв. метров, это в несколько раз больше "стеклянной коры" в парке "Зарядье". Аналогов этой конструкции нет", - рассказал К.Голубев.



По его словам, эти сложные работы продлятся до конца зимы. Всего парк накроют семь куполов: четыре небольших расположатся в зоне галереи и три больших - в зоне атриума. Площадь остекления превысит 28 тыс. кв м.



Он пояснил, что скоро специалисты приступят к внутренней отделке. Досугово-развлекательную зону выполнят в виде городского променада.



"Сейчас на объекте занято около 3 тыс. рабочих. Число строителей с началом самых трудоемких работ по отделке и монтажу аттракционов будет увеличено, чтобы закончить работы в срок", - отметил К.Голубев.



В ближайшее время планируется приступить к монтажу аттракционов. Часть фундаментов для их установки уже готова. Первым смонтируют один из самых зрелищных аттракционов - "Храм огня".



"Фундаменты под аттракционы должны быть выполнены с точностью до нескольких сотых миллиметров. В противном случае элементы аттракциона не состыкуются с фундаментом, и его придется переделывать", - пояснил руководитель проекта.



Напомним, парк "Остров мечты" станет первым в России крытым парком развлечений. Парк будет работать и как детская образовательная площадка. Вся инфраструктура будет доступна для маломобильных людей.





"AK&M" от 19.11.2018