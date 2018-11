Трубоукладочное судно Pioneering Spirit завершило морскую укладку газопровода "Турецкий поток" в Чёрном море. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.



"Строительство "Турецкого потока" - нового газопровода, соединяющего через Чёрное море Россию и Турцию, - выходит в финальную стадию. Работы идут с опережением графика - уже сегодня, а не в декабре, как планировалось ранее, закончена укладка морского участка газопровода. Быстрый темп реализации проекта - результат слаженной и скоординированной работы команды проекта. В конце 2019 года газопровод будет сдан в эксплуатацию. Он станет дополнительным гарантом энергетической безопасности Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы", - сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер, цитируемый в сообщении.



"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15.75 млрд куб. м газа в год. Работы по морскому участку газопровода ведет компания South Stream Transport B.V.



В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается сооружение приемного терминала. В России в районе г. Анапы построены объекты берегового примыкания газопровода, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году.



Allseas Group - мировой лидер в укладке подводных трубопроводов и строительстве подводных сооружений. Компания занимается комплексной реализацией проектов, включая проектирование, организацию поставок материалов и техники, строительство и ввод в эксплуатацию. Allseas - подрядчик строительства обеих ниток морского участка газопровода "Турецкий поток".



Pioneering Spirit - крупнейшее в мире строительное судно длиной 477 и шириной 124 метра, предназначенное для глубоководной укладки трубопроводов, установки и демонтажа крупных нефтегазовых морских платформ. Судно принадлежит компании Allseas.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



