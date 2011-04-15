НОВАТЭК открыл Няхартинское месторождение

ПAO "НОВАТЭК" сообщило об открытии нового газоконденсатного месторождения. Об этом говорится в сообщении компании.



Дочернее общество компании ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" по результатам испытаний поисковой скважины ПО-1 получило промышленный приток газа из нижнемеловых отложений на Няхартинском лицензионном участке, дебит газоконденсатной смеси составил более 300 тыс. куб м в сутки.



Запасы природного газа и конденсата открытого Няхартинского месторождения будут окончательно определены после завершения испытаний скважины. Материалы по подсчету запасов будут переданы на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых РФ в 2019 году.



Няхартинское месторождение находится в непосредственной близости от Юрхаровского месторождения компании и является важным открытием для поддержания добычи НОВАТЭКа в зоне проектов трубного газа.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.





"AK&M" от 19.11.2018