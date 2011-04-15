Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 ноября 2018 года



ХАКЕРЫ ДЕРЖАТ ДИСТАНЦИЮ

УДАЛЕННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЯЗВИМО ДЛЯ ХИЩЕНИЙ



Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается только проявлять предусмотрительность.





К ПРЯМЫМ НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРИБАВЛЯЮТ ВСЁ КОСВЕННОЕ

В СКР РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ ТАКТИКУ РАССЛЕДОВАНИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ





Как стало известно "Ъ", для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют.





5G ДЕЛЯТ НА ТРОИХ

"МЕГАФОН", "РОСТЕЛЕКОМ" И "РОСТЕХ" МОГУТ СОЗДАТЬ ПАРТНЕРСТВО



Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники обеспокоены риском ограничения конкуренции.





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"AK&M" от 20.11.2018