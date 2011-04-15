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20/11/2018
10:44

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 ноября 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 ноября 2018 года

ХАКЕРЫ ДЕРЖАТ ДИСТАНЦИЮ
УДАЛЕННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЯЗВИМО ДЛЯ ХИЩЕНИЙ

Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается только проявлять предусмотрительность.


К ПРЯМЫМ НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРИБАВЛЯЮТ ВСЁ КОСВЕННОЕ
В СКР РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ ТАКТИКУ РАССЛЕДОВАНИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ


Как стало известно "Ъ", для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют.


5G ДЕЛЯТ НА ТРОИХ
"МЕГАФОН", "РОСТЕЛЕКОМ" И "РОСТЕХ" МОГУТ СОЗДАТЬ ПАРТНЕРСТВО

Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники обеспокоены риском ограничения конкуренции.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 20.11.2018
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