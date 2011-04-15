Ингосстрах выплатил клиенту возмещение за погрузчик VOLVO

Ингосстрах урегулировал страховой случай, связанный с уничтожением погрузчика VOLVO во время пожара. Сумма возмещения, выплаченного клиенту, составила 16.4 млн руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 22 мая 2018 года.

Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе от пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения и других рисков. Договор был заключен на один год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 20.11.2018