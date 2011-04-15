В начале текущей недели продолжилась консолидация нефтяных цен. В понедельник в ходе торговой сессии стоимость нефти меняла свою динамику. Если утром сырье росло в цене, то ближе к вечеру удешевление нефти неожиданно достигло почти 2%, позднее темпы удешевления нефти сократились. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



По закрытию понедельника изменения в цене Брент оказались близкими к нулю. По результатам последних двух торговых дней можно разглядеть слабую тенденцию на снижение, которая робко наклевывается после небольшого подрастания, проходившего с четырнадцатого ноября после эпичного обвала цен накануне. Текущие заявки на продолжение снижения вероятно связаны со скепсисом относительно эффективности мер по снижению добычи странами ОПЕК+.



Напомним, что среди позитивных факторов инвесторы рассматривали ожидания того, что ОПЕК+ примет решение сократить объем добычи на фоне замедления роста мирового спроса на нефть. Об этом заговорили участники соглашения ОПЕК+ и громко обсуждают ведущие СМИ. Напомним, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Локальные стимулы для выбора дальнейшего направления движения нефтяных цен будут получены, и от выходящих оценок и прогнозов действий стран ОПЕК+. В ближайшие пару дней - от выходящих в среду данных о запасах и добыче нефти в США. Пока рынок не видит сильных сигналов.



Из соображений технического анализа можно сделать предположение, что после намечающейся второй попытки "прощупать" прочность поддержки в окрестности минимумов 13-14 ноября наиболее вероятным будет существенное подрастание цены нефти Брент уже в зону $70 за баррель. Вероятность пробоя минимумов прошлой недели вниз считаем (пока) достаточно малой. Для этого на рынок должны поступить слишком сильные сигналы, например, по поводу полной несогласованности стран ОПЕК+ перед предстоящим через пару недель обсуждением нового соглашения о сокращении добычи или о новом сильном росте добычи/запасов в США. Так что надо внимательно наблюдать за поведением графика в окрестности $65-66.



"AK&M" от 20.11.2018