Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/11/2018
12:04

Крупнейший страховщик ОСАГО снизил тарифы в 21 городе

Страховая компания "РЕСО-Гарантия", занимающая первое место по сборам в ОСАГО, снижает тарифы на обязательную "автогражданку" в 21 городе. Это Москва, Брянск, Иркутск, Ижевск, Казань, Киров, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сургут, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Об этом сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

По большей части данные города являются столицами так называемых "зеленых" регионов. Это Москва, Брянск, Иркутск, Ижевск, Казань, Киров, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Сургут, Тула, Тюмень, Ульяновск. Кроме того, в списке представлены четыре столицы "желтых" регионов - Уфа, Хабаровск, Кемерово и Нижний Новгород, а также три столицы "красных" регионов - Ростов-на-Дону, Ярославль и Красноярск.

"AK&M" от 20.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100