Крупнейший страховщик ОСАГО снизил тарифы в 21 городе

Страховая компания "РЕСО-Гарантия", занимающая первое место по сборам в ОСАГО, снижает тарифы на обязательную "автогражданку" в 21 городе. Это Москва, Брянск, Иркутск, Ижевск, Казань, Киров, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сургут, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Об этом сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.



По большей части данные города являются столицами так называемых "зеленых" регионов. Это Москва, Брянск, Иркутск, Ижевск, Казань, Киров, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Сургут, Тула, Тюмень, Ульяновск. Кроме того, в списке представлены четыре столицы "желтых" регионов - Уфа, Хабаровск, Кемерово и Нижний Новгород, а также три столицы "красных" регионов - Ростов-на-Дону, Ярославль и Красноярск.



"AK&M" от 20.11.2018