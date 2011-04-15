Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/11/2018
11:35

Рубль продолжит торговаться в тренде валют развивающихся рынков

Рубль продолжит торговаться в тренде валют развивающихся рынков, которые продолжают получать определенную поддержку на фоне ослабления доллара США на глобальных площадках. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Индекс доллара США (DXY Index) за последние четыре торговые сессий снизился на ~1.5% после того, как октябрьские данные по инфляции в США оказались незначительно ниже прогнозных, а представители ФРС своими комментариями поставили под определенное сомнение перспективы повышения ключевой ставки ФРС прежними темпами. На этом фоне индекс валют развивающихся рынков (JP Morgan EMCI) демонстрировал позитивную динамику и вырос на 1.7%.

Рубль за этот период укрепился заметнее - на 3.5%, что может объясняться переоценкой участниками рынка санкционных рисков. При этом траектория движения российской валюты в целом совпадает с поведением валют развивающихся рынков. Дополнительным локальным фактором поддержки для рубля продолжит выступать приближение пика налоговых платежей (26 ноября). Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.2-66.2

"AK&M" от 20.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100