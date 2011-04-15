Дайджест газеты "Ведомости" от 20 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 ноября 2018 года.





ТАМОЖНЯ СВЕРИТ ЧАСЫ



В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений. Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде.



Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В список СВТ добавлены дорогие часы, ремешки, ленты и браслеты, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга. Перемещение таких товаров через границу без декларирования признается контрабандой и по ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.



Сейчас декларированию подлежат лишь ввозимые в ЕАЭС товары стоимостью свыше 10 000 евро, при нарушении грозит штраф - от 50 до 200% стоимости товара (конфискация рассматривается индивидуально).



По словам федерального чиновника, люди, совершающие покупки для личных целей, не пострадают, сложнее будет курьерам, ввозящим драгоценности и часы для дальнейшей продажи в стране.



Государство всегда трепетно относилось к контролю за оборотом золота и драгоценных камней.





РОССИЯ ВСЕ ЧАЩЕ КУРИТ НЕЗАКОННО



Россия стала курить в разы больше контрабанды. Основная причина - слишком высокие цены на легальные сигареты.



Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет (контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти вдвое большую долю: с 4,5% в июне - августе 2017 г. до 8,4% в июне - августе нынешнего.



Если экстраполировать эти данные на весь год, то нелегальный рынок можно оценить в 20,5 млрд сигарет, или 135 млрд руб.



Доля нелегальной продукции так выросла из-за дешевых сигарет из стран ЕАЭС, констатирует Nielsen: их цена ниже, чем у российских, в 2-3 раза. Основным источником таких сигарет остается Белоруссия. Другая причина роста нелегального сектора рынка табака - стремительное распространение нелегальной продукции без акциза или с подозрительной маркой.





"НАЛИЧИЕ ТАКОГО АКЦИОНЕРА, КАК ЧАЙКА, КОНЕЧНО, ПОМОГАЕТ"



Управляющий партнер 3S Group рассказывает о нестандартной для девелопмента модели управления компанией и о том, чем ценен для компании ее совладелец - сын генпрокурора.



Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них - совладелец Павел Яншевский (его доля - 33%). Два других собственника - сын генпрокурора России Артем Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый предпринимательский опыт.



3S Group начала работать три года назад, и тогда, на старте, были сделаны громкие заявления: компания планировала за 3-5 лет возвести в Москве и области до 500 000 кв. м жилья. Пока в эксплуатацию ничего не сдано, но 3S Group располагает в Москве площадками с потенциалом застройки 300 000 кв. м, работы на них в разных стадии.





ТЕЛЕФОННАЯ АРМИЯ ОЛЕГА ТИНЬКОВА



Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников. И почему облачные колл-центры с внештатными сотрудниками - рискованная идея.



33-летняя жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7-8 часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в месяц.



Таких телефонистов-фрилансеров у "Тинькофф банка" 10 000 человек, не считая 3700 штатных операторов в московском офисе. Банк - один из крупнейших нанимателей фрилансеров в России. Он занялся разработкой IT-платформы облачного контакт-центра в 2012 г., когда штатные операторы в офисе перестали справляться с нагрузкой.





УБИЙЦА НЕ ТЕХ ИЗДЕРЖЕК



Многолетний руководитель Renault-Nissan Карлос Гон, за сокращение расходов прозванный "убийцей издержек", занижал собственные доходы. Будущее альянса в один миг оказалось под вопросом.



Карлос Гон был арестован в Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 млн).



Гон и Келли также искажали сведения о расходовании средств компании и использовали ее средства в личных целях, сообщил гендиректор Nissan Хирото Сайкава. В четверг он собирает совет директоров, чтобы исключить Гона и Келли. Реакция рынка акций показывает, насколько это серьезное сообщение.





ОСАГО МЕСТАМИ ПОДЕШЕВЕЛО



Крупнейший страховщик ОСАГО - "РЕСО-гарантия" снизила стоимость полисов на 4-8% в 21 городе, включая Москву. Сейчас ее тарифы - одни из самых высоких.



"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Цены на ОСАГО с 25 октября снижены в Москве и с 27 октября в оставшихся 20 городах, 19 из них - региональные центры в европейской части России и Сибири, в том числе семь городов-миллионников (Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа) и Сургут.



"РЕСО-гарантия" снизила тарифы по большей части в экономически благоприятных для страховщиков ОСАГО городах, отмечает представитель Российского союза автостраховщиков (РСА, отраслевой союз, объединяющий всех страховщиков ОСАГО). Пока "РЕСО-гарантия" рассчитывает цену полисов, исходя из верхней границы тарифного коридора.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.11.2018