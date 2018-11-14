ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 21 ноября в размере 65.5871 руб. против 66.0081 руб. на 20 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.11.18 - 66.0081 руб.

17.11.18 - 65.9931 руб.

16.11.18 - 66.6159 руб.

15.11.18 - 67.9975 руб.

14.11.18 - 67.6812 руб.

















































































"AK&M" от 20.11.2018