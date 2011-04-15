Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/11/2018
12:26

Кабмин увеличил финансирование территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке

Правительство РФ увеличило финансирование территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". Финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", "Надеждинская", "Хабаровск", "Камчатка", "Большой Камень", "Южная Якутия" за счёт средств федерального бюджета увеличено в общем объёме на 13.87 млрд руб.

Это позволит реализовать инвестиционные проекты в сферах строительства, сельского хозяйства, промышленного производства, туризма, авиаперевозок, судостроения, жилищного строительства, переработки природных ресурсов, рыболовства и логистики, обеспечив их необходимой инфраструктурой, и создать условия для привлечения новых инвесторов, подчёркивает кабинет министров.



"AK&M" от 20.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100