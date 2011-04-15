Кабмин увеличил финансирование территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке

Правительство РФ увеличило финансирование территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". Финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", "Надеждинская", "Хабаровск", "Камчатка", "Большой Камень", "Южная Якутия" за счёт средств федерального бюджета увеличено в общем объёме на 13.87 млрд руб.



Это позволит реализовать инвестиционные проекты в сферах строительства, сельского хозяйства, промышленного производства, туризма, авиаперевозок, судостроения, жилищного строительства, переработки природных ресурсов, рыболовства и логистики, обеспечив их необходимой инфраструктурой, и создать условия для привлечения новых инвесторов, подчёркивает кабинет министров.







"AK&M" от 20.11.2018