Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 ноября

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Банк России установил на 21 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.8720
1 Азербайджанский манат 38.6602
100 Армянских драмов 13.5022
1 Белорусский рубль 31.2692
1 Болгарский лев 38.4495
1 Бразильский реал 17.4624
100 Венгерских форинтов 23.4215
1000 Вон Республики Корея 58.2453
10 Гонконгских долларов 83.7425
1 Датская крона 10.0775
1 Доллар США 65.5871
1 Евро 75.1825
100 Индийских рупий 91.9037
100 Казахстанских тенге 17.9283
1 Канадский доллар 49.8420
100 Киргизских сомов 93.9643
10 Китайских юаней 94.5195
10 Молдавских леев 38.3102
1 Новый туркменский манат 18.7660
10 Норвежских крон 77.5280
1 Польский злотый 17.3745
1 Румынский лей 16.1179
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.9470
1 Сингапурский доллар 47.8075
10 Таджикских сомони 69.5884
1 Турецкая лира 12.3277
10000 Узбекских сумов 79.2354
10 Украинских гривен 23.6179
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.4237
10 Чешских крон 28.8879
10 Шведских крон 72.9524
1 Швейцарский франк 66.1694
10 Южноафриканских рэндов 46.8101
100 Японских иен 58.3282
"AK&M" от 20.11.2018