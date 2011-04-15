Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 ноября

Банк России установил на 21 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.8720

1 Азербайджанский манат 38.6602

100 Армянских драмов 13.5022

1 Белорусский рубль 31.2692

1 Болгарский лев 38.4495

1 Бразильский реал 17.4624

100 Венгерских форинтов 23.4215

1000 Вон Республики Корея 58.2453

10 Гонконгских долларов 83.7425

1 Датская крона 10.0775

1 Доллар США 65.5871

1 Евро 75.1825

100 Индийских рупий 91.9037

100 Казахстанских тенге 17.9283

1 Канадский доллар 49.8420

100 Киргизских сомов 93.9643

10 Китайских юаней 94.5195

10 Молдавских леев 38.3102

1 Новый туркменский манат 18.7660

10 Норвежских крон 77.5280

1 Польский злотый 17.3745

1 Румынский лей 16.1179

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.9470

1 Сингапурский доллар 47.8075

10 Таджикских сомони 69.5884

1 Турецкая лира 12.3277

10000 Узбекских сумов 79.2354

10 Украинских гривен 23.6179

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.4237

10 Чешских крон 28.8879

10 Шведских крон 72.9524

1 Швейцарский франк 66.1694

10 Южноафриканских рэндов 46.8101

100 Японских иен 58.3282

"AK&M" от 20.11.2018