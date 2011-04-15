Банк России на 21 ноября понизил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.1825 руб., курс доллара США - более чем на 42 копейки до 65.5871 руб.

Банк России на 21 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.1825 руб. с 75.3218 руб., курс доллара США - более чем на 42 копейки до 65.5871 руб. с 66.0081 руб. 20 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 21 ноября уменьшилась почти на 29 копеек (-0.41%) до 69.9050 руб. с 70.1923 руб. 20 ноября.



"AK&M" от 20.11.2018