Банк России на 21 ноября понизил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.1825 руб., курс доллара США - более чем на 42 копейки до 65.5871 руб.

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Банк России на 21 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 14 копеек до 75.1825 руб. с 75.3218 руб., курс доллара США - более чем на 42 копейки до 65.5871 руб. с 66.0081 руб. 20 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 21 ноября уменьшилась почти на 29 копеек (-0.41%) до 69.9050 руб. с 70.1923 руб. 20 ноября.
"AK&M" от 20.11.2018