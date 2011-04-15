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20/11/2018
13:17

Госдума приняла бюджет Фонда ОМС на ближайшие три года

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о бюджете Фонда ОМС на ближайшие три года. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Доходы на 2019 год запланированы в 2.098 трлн руб., в 2020 году - 2.349 млрд руб., в 2021 году - 2.495 трлн руб. Расходы в 2019 году будут на 2.19 трлн руб., в 2020 году - 2.35 трлн руб., в 2021 году - 2.501 трлн млрд руб.

В бюджете фонда будут зарезервированы средства нормированного страхового запаса на 2019-2021 годы в 3.1 млрд руб. ежегодно.

Учтено финансовое обеспечение оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения на 2019 год - 70 млрд руб., на 2020 год - 115 млрд руб., на 2021 год - 134.5 млрд руб.

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, планируется направить из бюджета фонда в 2019 году 100.8 млрд руб., в 2020 году - 103.9 млрд руб., в 2021 году - 109 млрд руб.



"AK&M" от 20.11.2018
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