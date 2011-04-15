Россельхозбанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам УМ-Банка

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Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам УМ-Банка (Москва). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.
АСВ 26 ноября 2018 года через Россельхозбанк начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам УМ-Банка.
"AK&M" от 20.11.2018