Россельхозбанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам УМ-Банка

Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам УМ-Банка (Москва). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



АСВ 26 ноября 2018 года через Россельхозбанк начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам УМ-Банка.





"AK&M" от 20.11.2018