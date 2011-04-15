Госдума приняла бюджет Фонда соцстрахования на 2019-2021 годы

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о бюджете Фонда соцстрахования на 2019-2021 годы. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Доходы фонда в 2019 году составят 753 млрд руб., в 2020 году - около 783 млрд руб., в 2021 году - 792.6 млрд руб. Расходы в 2019 году будут на уровне 741 млрд руб., в 2020 году - 787.4 млрд руб., в 2021 году - почти 824 млрд руб.



Межбюджетный трансферт из федерального бюджета в 2019 году будет 36.2 млрд руб., в 2020 году - 36.6 млрд руб., в 2021 году - 37.1 млрд руб.



На оплату медпомощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медосмотра ребенка в первый год жизни (родового сертификата) предусмотрено в 2019 году - 15.9 млрд руб., в 2020 году - также 15.9 млрд руб., в 2021 году - 15.6 млрд руб. Стоимость родового сертификата составит 11 тыс. руб. (сохраняется на уровне 2018 года).



Предельный размер ежемесячного пособия по беременности и родам в 2019 году составит 65.38 тыс. руб., в 2020 году - 69.962 тыс. руб., в 2021 году - 74 тыс. руб.





"AK&M" от 20.11.2018