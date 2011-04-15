Власти Москвы отменили строительство гостиницы в Троицке

В городе Троицке Новой Москвы отменено строительство оздоровительного комплекса с бассейном, гостиницы и ресторана, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.



Участок площадью 0.2 га находится на улице Заречная. Инвестор планировал возвести там объекты общей площадью 4.9 тыс. кв. м.



"Сейчас на этой площадке отсутствуют какие-либо сооружения, строительство не начато", - сказал К.Тимофеев.



Он отметил, что договор аренды земли расторгнут в одностороннем порядке. Арендатору направят уведомление об отказе.



Решение об отмене строительства принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.







"AK&M" от 20.11.2018