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20/11/2018
14:53

Власти Москвы отменили строительство гостиницы в Троицке

В городе Троицке Новой Москвы отменено строительство оздоровительного комплекса с бассейном, гостиницы и ресторана, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.

Участок площадью 0.2 га находится на улице Заречная. Инвестор планировал возвести там объекты общей площадью 4.9 тыс. кв. м.

"Сейчас на этой площадке отсутствуют какие-либо сооружения, строительство не начато", - сказал К.Тимофеев.

Он отметил, что договор аренды земли расторгнут в одностороннем порядке. Арендатору направят уведомление об отказе.

Решение об отмене строительства принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.



"AK&M" от 20.11.2018
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