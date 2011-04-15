Московский монорельс сносить не планируется, М.Хуснуллин

Столичные власти не рассматривают проекты демонтажа конструкций монорельса. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Перед нами стоит задача реконструкции линии монорельса, однако сноса и разборки конструкции этой магистрали не планируется", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что проект планировки этой территории, предусматривающий, в том числе, реконструкцию монорельсовой дороги, утвердят в первой половине 2019 года.



"В своё время эта магистраль была инновационной и передовой для Москвы, у нас нет самоцели или задачи убрать её с карты города", - подчеркнул М.Хуснуллин.



По его словам, сейчас прорабатываются разные проекты реконструкции монорельсовой дороги. Один из вариантов предполагает запуск трамвая.



Напомним, линия монорельса длиной 4.7 км была запущена в ноябре 2004 года как часть туристического маршрута вокруг ВДНХ. Она соединяет территорию выставочного комплекса с метро "Тимирязевская".



С открытием в сентябре 2016 года трёх станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском Московского центрального кольца (МЦК) пассажиропоток на монорельсовой дороге снизился на треть.



Монорельс перевели в туристический режим. В среднем интервалы между поездами выросли до 15-30 минут в зависимости от времени суток.





"AK&M" от 20.11.2018