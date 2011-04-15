Динамика финрынка РФ в октябре соответствовала тенденциям развивающихся рынков, ЦБ

Ситуация на российском финансовом рынке в октябре 2018 года оставалась стабильной. Изменение рыночных показателей находилось в пределах значений для сопоставимых стран с формирующимися рынками. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.



Существенное снижение нефтяных цен и рост их волатильности практически не оказали влияния на динамику вменённой волатильности курса рубля. Её уровень по паре "доллар США / рубль" на срок 3 месяца восстановился до значений, предшествующих всплеску волатильности на формирующихся рынках в августе 2018 года, подчёркивается в обзоре.



На фондовом рынке в октябре произошла смена настроений иностранных инвесторов на рынке ОФЗ. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в октябре сократили продажи ОФЗ на биржевом рынке и нарастили покупки на аукционах Минфина России. Несмотря на данную тенденцию, общие вложения нерезидентов в ОФЗ продолжали медленно сокращаться. При этом на рынке суверенных еврооблигаций наблюдается медленный рост вложений нерезидентов.



На денежном рынке в октябре наблюдался существенный рост сегмента репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговым сертификатом участия (КСУ). По мере развития рынка репо с КСУ индикаторы процентных ставок на этом рынке могут выступать репрезентативным показателем стоимости краткосрочных заимствований на российском рынке.



Структура российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) схожа с той, что наблюдается на других развивающихся рынках, но существенно отличается от европейского рынка. В отличие от стран с развитыми экономиками на формирующихся рынках преобладают валютные, а не процентные деривативы, полагает ЦБ.





"AK&M" от 20.11.2018