Суд назвал акционеров Sky Stream

Восточно-Карибский верховный суд в порядке апелляции отменил решение Высокого суда Британских Виргинских островов (БВО), который в 2014 году признал основателя и акционера Трансаэро Александра Плешакова реальным владельцем Sky Stream Corporation. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Таким образом, апелляция Сергея Линькова и ставшей в 2012 году его женой Ирины Казанцевой, отрицающих факт номинального держания акций и настаивающих, что они являются настоящими акционерами Sky Stream, удовлетворена.



Как утверждал в суде А.Плешаков, в 2005 году он хотел увеличить долю в Трансаэро. С.Линьков посоветовал ему не приобретать акции на себя, чтобы не выставлять оферту миноритариям при превышении семьей Плешаковых порога в 50% (тогда владели около 38%). Бизнесмен заявил суду, что в конце 2005 года - начале 2006 года договорился о выкупе 43% акций Трансаэро у структур Бориса Березовского. Для этого в декабре 2005 года на БВО создана Sky Stream, учредителями и директорами которой стали С.Линьков и И.Казанцева. По словам бизнесмена, соглашение о номинальном держании было заключено устно, за это выплачивались 4 тыс. евро в месяц наличными.



После регистрации Sky Stream учредители подписали договор о доверительном управлении компанией в пользу А.Плешакова, а в марте 2006 года она купила 19.9% Трансаэро у Housecroft Holdings Ltd, связь которой с Б.Березовским, впрочем, не установлена. По словам бизнесмена, по его указанию Sky Stream затем снизила долю в Трансаэро до 12.9% (сделки в пользу членов семьи Плешаковых и других лиц), эта же доля фигурирует в последней квартальной отчётности Трансаэро перед банкротством (прекратила полёты в октябре 2015 года). Sky Stream не указывалась в списках аффилированных лиц, а доля А.Плешакова в Трансаэро, по данным на конец I квартала 2016 года, официально составляла 59.48%.



В 2013 году из-за "нарушения доверия" А.Плешаков разорвал соглашение с юристом и потребовал акции Sky Stream, но получил отказ, после чего обратился в суд БВО. В ноябре 2014 года суд удовлетворил иск, согласившись, что устное соглашение было, а компания создавалась по указанию бизнесмена и на его деньги. Суд постановил вписать в реестр акционеров Sky Stream А.Плешакова, исключив из него С.Линькова и И.Казанцеву. Супруги подали апелляцию. В суде они отрицали факт соглашения о номинальном владении, настаивая, что просто получили предложение "приобрести долю в Трансаэро со значительной скидкой". По словам ответчиков, они находились на БВО и учредили Sky Stream на свои 55 тыс. евро. Апелляционная инстанция сочла номинальное владение недоказанным и восстановила С.Линькова и И.Казанцеву в реестре акционеров.



Авиакомпания "Трансаэро" осенью 2015 года не смогла обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 млрд руб. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве Трансаэро и ввёл в компании процедуру наблюдения.



"AK&M" от 20.11.2018