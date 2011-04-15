Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда РФ на 2019-2021 годы

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2019-2021 годы. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Доходы бюджета ПФР будут на уровне 8.612 трлн руб. в 2019 году, в 2020 году - 8.9 трлн руб., в 2021 году - 9.294 трлн руб. Расходы планируются в 8.635 трлн руб. в 2019 году, в 2020 году - 9.017 трлн руб., в 2021 году - 9.3 трлн руб.



При формировании доходной части бюджета Фонда учтено продление "моратория" на 2021 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Как отметил при рассмотрении документа в первом чтении председатель правления ПФР Антон Дроздов, в доходах фонда учтены средства, которые конфискованы в рамках борьбы с коррупцией.



Будет проведена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 2.4% (в 2020 году - на 3.9%, в 2021 году - на 2.7%), страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 7.05% (в 2020 году - на 6.6%, в 2021 году - на 6.3%).



Предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. руб. и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тыс. руб. Размер этого вида пенсий составит в 2019 году 15.367 тыс. руб., в 2020 году - 16.284 руб. тыс., в 2021 году - 17.212 тыс. руб.



Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации на 7.05% устанавливается с 1 января 2019 года в 5.334 тыс. руб.



Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составит 453.026 тыс. руб., в 2020 году - 470.241 тыс. руб., в 2021 году - 489.051 тыс. руб. (исходя из индекса роста потребительских цен 3.8% и 4% соответственно).



В 2019 году фонд вправе будет предоставлять субсидии бюджетам субъектам РФ на социальные программы субъектов РФ, связанные со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения; с ремонтом домов системы социального обслуживания граждан муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемых для проживания отдельных категорий граждан, а также с благоустройством прилегающей территории за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на эти цели.







"AK&M" от 20.11.2018