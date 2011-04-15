ЕАБР финансирует КамАЗ на 9.5 млрд руб.

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил финансирование ПАО "КамАЗ" в размере более 9.5 млрд руб., в том числе для реализации инвестиционной программы. Об этом говорится в сообщении банка.



При реализации данной сделки ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым КамАЗу сформировать оптимальную структуру привлечения средств.



В группу компаний "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-июле 2018 года выпустили 21.537 тыс. машкомплектов, что на 5.4% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КамАЗ" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 59% до 1.574 млрд руб. с 990 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 25.87% до 78.089 млрд руб. с 62.04 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 14.19% до 2.008 млрд руб. с 2.34 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 50.96% до 2.275 млрд руб. с 1.507 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "КамАЗ" в первом полугодии 2018 года составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.89% до 62.129 млрд руб. с 57.587 млрд руб., убыток от продаж составил 233.748 млн руб. против прибыли в 1.896 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1.04 млрд руб. против прибыли в 665.356 млн руб.



Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учреждённая в 2006 году Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.





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