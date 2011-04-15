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20/11/2018
17:09

В России с 2019 года вводятся новые льготы по имущественным налогам

В России с 2019 года вводятся новые льготы по имущественным налогам. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Так, к перечню лиц, освобождаемых от уплаты налога на имущество организаций, Федеральный закон от 30 октября 2018 года N 373-ФЗ отнёс фонды, управляющие компании и их дочерние общества, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ об инновационных научно-технологических центрах. Кроме того, организации, получившие статус участника проекта, освобождаются от уплаты этого налога в отношении имущества, учитываемого на балансе и расположенного на территории инновационного научно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с месяца, следующего за месяцем его постановки на учёт.

Также этот закон с 2019 года освобождает организации, признаваемые фондами в соответствии с законодательством об инновационных научно-технологических центрах, от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, входящих в состав территории таких центров.

С 2019 года для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, Федеральный закон от 30 октября 2018 года N 378-ФЗ вводит налоговые льготы. Эти лица будут иметь право на льготы по земельному налогу в виде вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка (статья 391 НК РФ), а также по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты налога по одному объекту определённого вида (статья 407 НК РФ).



"AK&M" от 20.11.2018
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