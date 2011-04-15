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20/11/2018
18:11

В перечень стратегически важных товаров с 24 ноября войдут изделия из драгметаллов

В России с 24 ноября 2018 года расширяется перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ. Об этом говорится в сообщении ФТС.

Согласно постановлению Правительства РФ в него войдут изделия из драгоценных металлов и камней, а также природного жемчуга; карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла; корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла; руды и концентраты драгметаллов.

С вступлением в силу новых правил за контрабанду указанных товаров общей стоимостью свыше 1 млн руб. предусмотрена уголовная ответственность по статье 226.1 УК РФ.


"AK&M" от 20.11.2018
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