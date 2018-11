Основные работы по линейной части газопровода "Сила Сибири" выполнят до конца года

Основной объём работ по линейной части газопровода "Сила Сибири" на участке от Чаяндинского месторождения до российско-китайской границы будет выполнен до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам XIV заседания совместного координационного комитета (СКК) между Газпромом и CNPC.



Участники заседания обсудили результаты выполнения программ рабочих групп СКК и перспективы взаимодействия компаний по текущим направлениям сотрудничества.



В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в области газовой электрогенерации, использования природного газа в качестве моторного топлива, подземного хранения газа в КНР, стандартизации, обучения персонала, научно-технического и культурного сотрудничества.



Особое внимание в ходе заседания было уделено будущим поставкам природного газа из России в Китай.



По итогам заседания были утверждены планы рабочих групп СКК на 2019 год.



Государственная нефтегазовая компания CNPC - основной партнёр Газпрома в Китае.



В 2014 году Газпром и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи российского газа по "восточному маршруту" (по газопроводу "Сила Сибири"). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.



В 2015 году Газпром и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (по газопроводу "Сила Сибири - 2").



В 2016 году Газпром и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР и меморандум о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива.



В июле 2017 года Газпром и CNPC подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи природного газа по "восточному маршруту", заключенному сторонами в 2014 году. В соответствии с документом, поставки начнутся 20 декабря 2019 года.



В декабре 2017 года Газпром и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 20.11.2018