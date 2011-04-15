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20/11/2018
17:40

ESET представляет в России новую версию решения "Офисный контроль и DLP Safetica"

ESET представляет в России новую версию решения "Офисный контроль и DLP Safetica". Об этом говорится в сообщении ESET.

В продукте реализованы функции гибридной фильтрации данных и контроля каналов коммуникации, а также поддержка мультидоменной структуры.

В обновлённой Safetica внедрён контентный фильтр (ранее решение поддерживало только контекстную фильтрацию). Дополнительные контентные правила обеспечивают более надёжную защиту данных и минимизируют ложные срабатывания.

Новая функция "Контроль каналов" позволяет ограничить передачу конфиденциальной информации в исходящих каналах связи: электронной почте и мессенджерах (включая веб-клиенты), а также при загрузке файлов на любые сайты. Администратор сети может задавать исключения - домены безопасной зоны, где отправка вложений или загрузка файлов будет разрешена.

Новая версия Safetica поддерживает мультидоменную структуру и совместима с набором служб и приложений Office 365.

Обновлённая веб-консоль WebSafetica позволяет администраторам сети тратить минимум времени на управление решением. Улучшенный интерфейс обеспечивает обзор собранных данных в удобном формате, важные события вынесены в сводную информационную панель. WebSafetica работает в любом браузере.

В новой версии Safetica оптимизировано определение конфиденциальных данных. Предусмотрены новые встроенные алгоритмы, ключевые слова и расширенные правила для регулярных выражений. Кроме того, теперь Safetica поддерживает сторонние средства для классификации конфиденциальных файлов.

В обновлённой версии продукта предусмотрено также определение и категоризация программ для криптомайнинга.

"Офисный контроль и DLP Safetica" - полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Safetica предотвращает запланированные и случайные утечки информации, защищает от злонамеренных действий инсайдеров и большинства рисков BYOD, решает проблемы продуктивности труда. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав ESET Technology Alliance.

В составе решения "Офисный контроль и DLP Safetica" три модуля: AUDITOR - выявляет потенциальные риски безопасности, связанные с производительностью труда или нелицензионным ПО, которое используют сотрудники; SUPERVISOR - повышает эффективность бизнес-процессов компании, проверяет соответствие деятельности сотрудников внутренним правилам информационной безопасности; DLP - позволяет задавать правила безопасности и предотвращает утечку конфиденциальных данных организации.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 20.11.2018
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