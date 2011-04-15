Цены производителей промпродукции в РФ в октябре выросли на 3.3%, с начала года - на 14.7%

Цены производителей промпродукции в РФ в октябре 2018 года выросли на 3.3%, с начала года - на 14.7%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.



Потребительская инфляция в октябре 0.4%, с начала года - 2.9%.



Продукция в области добычи полезных ископаемых в октябре подорожала на 8.3%, с начала года - на 28.1%. В обрабатывающих производствах в октябре цены выросли на 1.6%, с начала года - на 12.3%.



В октябре в добыче полезных ископаемых увеличение цен на сырую нефть составило 11.7%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - 9.1%, на природный газ и газовый конденсат - 8%, на прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки - 5.5%.



В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный - на 19.1%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 14.8%, топливо дизельное арктическое - на 13.4%, топливо судовое - на 11.2%, топливо дизельное зимнее - на 10.6%, пропан и бутан сжиженные - на 10%, масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки - на 8.4%, парафины нефтяные - на 8%, кокс нефтяной - на 7.7%, мазут топочный - на 6.5%.



В производстве химических веществ и химических продуктов на 6.6% подорожали прочие основные органические химические вещества, на 4.3% - синтетический каучук в первичных формах, на 3.4% - прочие химические продукты, на 2.9% - пластмассы и синтетические смолы в первичных формах.





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