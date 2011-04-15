Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе-октябре выросли на 1.6%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в октябре 2018 года выросли на 1.4% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 4.3%. В январе-октябре доходы увеличились на 1.6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Средний доход на одного человека в октябре составил 33.297 тыс. руб., увеличившись в годовом исчислении на 5.4%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 5.1%. В январе-октябре доход увеличился на 4.9%.





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