Уровень безработицы в России в октябре вырос до 4.7% с 4.5% в сентябре

Количество безработных в России в октябре по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 5.2% до 3.611 млн, в годовом исчислении уменьшилось на 6.4%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в октябре вырос до 4.7% с 4.5% в предыдущем месяце.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.6 млн безработных, в том числе 0.5 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 76.1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.





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