Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 ноября 2018 года



"ЮНИСТРИМ" ПОКИДАЮТ БАНКИ

ХАКЕРЫ ПОДОРВАЛИ ДОВЕРИЕ ПАРТНЕРОВ К СИСТЕМЕ



Взлом хакерами банка "Юнистрим" и рассылка вредоносных вложений с почты его сотрудников партнерам банка вынудили их ограничить контакты. Ряд контрагентов приостановили сотрудничество до окончания расследования, некоторые разорвали договоры. Эксперты говорят об угрозе ухода "Юнистрима" с рынка, а в Госдуме задумались о формате "принудительного лечения" - поправках, которые обяжут банк в случае инцидента привлекать к расследованию специалистов ЦБ и правоохранителей, чтобы не допустить заражения других.





ПРИМИРИТЕЛЯ СИРИИ ОБВИНИЛИ "ПО ОЩУЩЕНИЯМ"

ГЕНЕРАЛУ МИНОБОРОНЫ ВМЕНЯЮТ МОШЕННИЧЕСТВО КАК ЛИЦУ АКАДЕМИИ ГЕНШТАБА





Как стало известно "Ъ", фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков. Генерал-лейтенант, занимающий сейчас должность заместителя начальника Военной академии Генштаба, обвиняется в том, что за три года похитил 6 млн руб. при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой. Защита господина Чваркова утверждает, что их клиент к инкриминируемому деянию непричастен, а следствие никаких прямых доказательств его участия в хищениях не представило.





DELOITTE ОТРЕКЛАСЬ ОТ ПРОБЛЕМНОГО КЛИЕНТА

АУДИТОР ОТОЗВАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОБИЗНЕСБАНКУ



Как стало известно "Ъ", один из аудиторов "большой четверки", Deloitte, отозвал свое положительное заключение по Пробизнесбанку, выданное незадолго до отзыва у него лицензии. Это может быть связано с уголовными делами в отношении экс-руководства банка. Такой отзыв - крайне редкая и экстраординарная ситуация. В России известен лишь один подобный случай, когда в 2007 году PwC отозвала свои заключения по ЮКОСу. По мнению юристов, так аудитор пытается снизить собственные риски и помогает следствию "избавиться от внешней легитимности действий менеджмента банка".





МОСГОРСУД ПОДЧИСТИЛ ЗА МЕЩАНСКИМ

УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ХИЩЕНИЯ ИЗ БАНКА МОСКВЫ В АПЕЛЛЯЦИИ СТАЛО РЕАЛЬНЫМ





Вчера, по данным "Ъ", Мосгорсуд, рассмотрев апелляционное представление Генпрокуратуры, отправил в СИЗО экс-главу компании "Премьер Эстейт" Светлану Тимонину, признанную виновной в пособничестве бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, растратившим более 12 млрд руб.





САНКЦИИ ЖДУТ ДЕТЕЙ

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТОЛКНУТСЯ НАСЛЕДНИКИ ГРАЖДАН РФ, ПОПАВШИХ В АМЕРИКАНСКИЕ СПИСКИ





Наследники фигурантов санкционного списка США "неизбежно столкнутся с трудностями перехода" к ним прав на американские активы и имущество своих родителей, говорится в докладе Pen & Paper. Для распоряжения заблокированным имуществом потребуется добиться исключения умершего лица из списка. Эта процедура может растянуться на годы, отмечается в исследовании.





ПОДСУДНОСТЬ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ОБВИНЯЕМЫХ ПОРОДИЛА ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА



КС ОБВИНИЛИ В ИЗОБРЕТЕНИИ "НОРМЫ-ФАНТОМА"



Двое судей Конституционного суда (КС) жестко раскритиковали постановление КС по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. КС разрешил Верховному суду (ВС) передавать по ходатайству Генпрокуратуры в другие субъекты РФ дела влиятельных обвиняемых при отсутствии для этого оснований в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК). Судья Юрий Данилов считает, что КС "признал конституционной несуществующую норму УПК". А судья Сергей Казанцев заявил, что произвольная смена подсудности приведет к "избирательному правосудию" и нарушению Конституции.





КНИГОТОРГОВЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОКУЛЬТУРИТЬСЯ

МИНКУЛЬТ ПРЕДЛОЖИЛ РАЗМЕСТИТЬ МАГАЗИНЫ В ТЕАТРАХ, МУЗЕЯХ И БИБЛИОТЕКАХ





В комитете Госдумы по культуре обсудили законопроект о господдержке книжных магазинов, разработанный Минкультом. Согласно документу, книготорговцы смогут на льготных условиях арендовать помещения в театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры. Но в отличие от самих участников рынка, в Госдуме не считают, что подобные меры помогут независимым продавцам книг.





МОШЕННИКИ ПРОБИЛИ БАЗЫ

АНАЛИТИКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ РОСТ ЦЕН НА УКРАДЕННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



По данным DeviceLock, за этот год сильно выросла стоимость услуг по "пробивке" абонентских и банковских данных в "теневом интернете", тогда как стоимость баз данных и сканов документов почти не изменилась. Эксперты затрудняются однозначно ответить, с чем это связано, однако полагают, что дело в росте риска для таких продавцов из-за операций правоохранительных органов по борьбе с ними.





ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АНАЛИТИКИ ОБНАРУЖИЛИ РОСТ ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВ ОТ ДИАРЕИ



Теплая осень и, как следствие, затянувшийся сезон продажи бахчевых сыграл на руку производителям препаратов от диареи. В октябре по всей стране таких лекарств продано на 10% больше, чем год назад. Больше всего - на 15% - объемы реализации выросли в Москве, подсчитали аналитики Proxima Research. Обе эти ситуации нетипичны. Традиционно в октябре начинается спад спроса на препараты от кишечных инфекций. А по продажам лидируют регионы на юге страны из-за концентрации внутреннего турпотока.





ОАО РЖД НАСТАВЛЯЮТ НА ПУНКТ ИСТИННЫЙ

БИЗНЕС ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФА



Несмотря на согласование правительством и ФАС тарифа ОАО РЖД до 2025 года, прения в отрасли продолжаются. Недовольная экспортной надбавкой промышленность предложила два новых варианта пересмотра тарифной формулы для финансирования инвестиций ОАО РЖД, которому не хватает 390 млрд руб. В одном из вариантов тариф в 2019 году растет на 1 процентный пункт (п. п.), остальные средства монополия доберет за счет повышения на 6,5% ставки на перевозку контейнеров. Второй - дополнительный рост тарифа в 2020 году еще на 0,52 п. п. Вместе с повышением уже имеющейся надбавки до 1,9% это даст свыше 300 млрд руб. Аналитики полагают, что частные повышения тарифа для экспортеров более справедливы с учетом хорошей конъюнктуры и девальвации рубля.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 21.11.2018