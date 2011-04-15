Дайджест газеты "Ведомости" от 21 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 ноября 2018 года.





МИНФИН ВЕРНУЛСЯ К 20 МЛРД



Минфин снова попробует продать ОФЗ на 20 млрд - последний аукцион прошел успешно, а спрос со стороны нерезидентов восстанавливается.



В среду, 21 ноября, Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ по 10 млрд руб. - трех- и шестилетний. К закрытию вторника они торговались на Московской бирже с доходностью 8,3 и 8,61% годовых соответственно.



В прошлую среду Минфин впервые за месяц полностью разместил выпуск ОФЗ, но предложение было вдвое меньше - только 10 млрд руб. Перед этим же он три недели безуспешно пытался разместить бумаги на 20 млрд руб.



Ситуация на рынке значительно улучшилась - прежде всего благодаря снижению санкционных рисков, объясняют аналитики: "Инвесторов подбодрили новости о том, что конгресс США до конца года вряд ли успеет рассмотреть новые санкции".





ПРЕСЛОВУТОГО ДАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ НЕТ



Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) рассказывает, как встроиться в повседневную жизнь людей и сделать уплату налогов незаметной.



Налоговую службу в правительстве и Кремле называют курицей, несущей золотые яйца, которая так выручила бюджет в период острого кризиса и от которой государство ждет все больше денег. Что удивительно, бизнес, с которого налоговики собирают эти деньги, не просто не ропщет, как в прошлом, когда процветали налоговые схемы, а напротив, в целом хвалит работу ведомства. И это при ужесточении контроля за трансфертными ценами, офшорами, банкротствами, НДС, ритейлом, зачистках схем на разных рынках и усилении ответственности владельцев бизнеса.



Оказалось, что прозрачность правил, хоть и жестких, и удобные процедуры бизнес действительно предпочитает непредсказуемости, пусть и позволяющей сэкономить на расчетах с государством.





УЗБЕКИСТАН СТОИЛ МТС ПРИБЫЛИ



Телеком-операторов продолжает тревожить "узбекское" дело. Вслед за Veon и Telia к возможным штрафам примеряется МТС, заложивший резерв на 55,8 млрд руб.



В III квартале 2018 г. чистый убыток МТС по МСФО составил 37 млрд руб., следует из сообщения компании. Это "антирекорд" для компании. Убыток составил более четверти всей выручки компании, которая составила 128 млрд руб. с учетом МТС-банка, показатели которого оператор консолидирует впервые. Без учета резерва, рост чистой прибыли составлял 7,2%. Нынешний убыток связан со Средней Азией.



Оператор создал резерв на 55,8 млрд руб. под издержки, связанные с антикоррупционным расследованием его деятельности в Узбекистане. Его ведут Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и минюст США, объяснил президент МТС Алексей Корня. По его словам, у компании появилось более четкое представление о возможных обязательствах.





ФИЛЬТР ИМЕНИ АНДРЕЯ ИЩЕНКО



Чуда не случилось. Андрей Ищенко, едва не ставший губернатором Приморского края, лишился шансов на участие в повторных выборах.



Чуда не случилось. Андрей Ищенко, едва не ставший губернатором Приморского края, лишился шансов на участие в повторных выборах: как заявили в краевом избиркоме, он не проходит муниципальный фильтр.



Это упрощает Москве задачу избрания губернатором врио Олега Кожемяко. Но тактическая победа создает стратегическую проблему: муниципальный фильтр будет в принципе невозможно представлять как способ отсеять не имеющих достаточной поддержки избирателей - это фильтр на лояльность, и только.



Окончательное решение избирком примет в субботу, но его претензии уже известны.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.11.2018