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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 ноября, в размере 65.5871 руб. против 66.0081 руб. на 20 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
20.11.18 - 66.0081 руб.
17.11.18 - 65.9931 руб.
16.11.18 - 66.6159 руб.
15.11.18 - 67.9975 руб.
14.11.18 - 67.6812 руб.
"AK&M" от 20.11.2018