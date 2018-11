ПАО "Газпром" продолжает укреплять позиции крупнейшего экспортёра газа в Европу и Турцию. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров, который принял к сведению информацию о влиянии событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.



Было отмечено, что рост объёма потребления природного газа в мире продолжается. В 2016-2017 годах он ежегодно увеличивался более чем на 3%. По итогам 2018 года рост может быть ещё более значительным.



Одним из наиболее заметных событий для энергетического рынка стал выход Китая на первое место в мире по объему импорта природного газа. По данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2018 года Китай импортировал 58.4 млрд куб. м газа - на 15.2 млрд куб. м больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. За этот же период Япония, которая в последние годы являлась крупнейшим покупателем газа, импортировала 58.2 млрд куб. м. Дальнейший рост спроса на газ в Китае будет сопровождаться увеличением доли импортных поставок. На заседании было отмечено, что Газпром развивает сотрудничество с китайскими компаниями. В частности, идет реализация проекта "Сила Сибири", продолжаются переговоры по проектам поставок газа в Китай по другим маршрутам.



Важной тенденцией 2018 года стало снижение объёмов добычи газа в Европе, что ведёт к усилению зависимости Европы от его импорта. Это связано, прежде всего, с ускоренным сокращением добычи на месторождении Гронинген (Нидерланды) - одном из основных внутренних источников газоснабжения европейских потребителей. В этих условиях Газпром продолжает укреплять позиции крупнейшего экспортёра газа в Европу и Турцию. По предварительным данным, с 1 января по 15 ноября 2018 года компания поставила на этот рынок 171.6 млрд куб. м газа - на 3.5% больше, чем за аналогичный период рекордного 2017 года. Для дальнейшего повышения надежности и эффективности экспорта Газпром ведет реализацию проектов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2".



В ходе заседания было подчеркнуто, что Газпром планирует наращивать присутствие на мировом газовом рынке за счет оптимального сочетания поставок трубопроводного и сжиженного природного газа. Для усиления позиций на рынке СПГ ведётся работа над проектами по строительству завода "Балтийский СПГ" и расширению мощностей завода "Сахалин-2", реализуется проект строительства Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая".



Отдельное внимание на заседании было уделено влиянию вопросов экологии на развитие мировых энергетических рынков. Отмечено, что ужесточение экологических требований приводит к изменению стратегий ряда зарубежных энергетических компаний, в частности, в пользу активизации работы в газовом секторе.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 21.11.2018