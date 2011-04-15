Между Москвой и Клином с 10 декабря запустят дополнительные "Ласточки"

Московско-Тверская ППК запустит две новые "Ласточки" между Москвой и Клином с 10 декабря. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Дополнительные поезда будут ходить по будням и помогут разгрузить дневные тверские "Ласточки".



Новый поезд будет отправляться из Москвы в 12:53 и прибывать в Клин в 13:56. В обратном направлении "Ласточка" отправится в 15:15 и прибудет на Ленинградский вокзал в 16:24. Поезда будут останавливаться на станциях Химки, Сходня, Крюково и Подсолнечная.



Напомним, что с 10 декабря МТППК также назначит новую "Ласточку" до Крюково. Она будет отправляться из Москвы в 17:45 по рабочим дням и разгрузит одну из самых востребованных в вечерний час пик тверских "Ласточек".



АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва - Зеленоград - Тверь. Пригородные поезда МТППК перевезли более 56 млн человек в 2017 году.



"AK&M" от 21.11.2018