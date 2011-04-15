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21/11/2018
13:01

"Эльбрус Капитал" приобретает активы Westwing Group

Фонд "Эльбрус Капитал II" сообщил о приобретении 100% доли в компании Westwing Russia у Westwing Group. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках сделки "Эльбрус Капитал" приобретает российские и казахстанские активы Westwing Group. Ранее в этом году WestwingGroup приняла стратегическое решение о продаже компании и фокусе на ключевых европейских рынках. В октябре 2018 года Westwing Group успешно провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Франкфуртской фондовой бирже.

В партнёрстве с менеджментом компании фонды "Эльбрус Капитал" планируют сфокусироваться на стратегическом развитии бизнеса Westwing Russia, используя преимущества доказанной бизнес-модели и лояльной клиентской базы. Фонды "Эльбрус Капитал" планируют предоставить дополнительное акционерное финансирование, необходимое для успешного развития бизнеса компании.

"Сделка по продаже компании фондам "Эльбрус Капитал" не повлияет на условия работы с нашими клиентами, поставщиками и партнёрами; мы намерены продолжать развивать бизнес и вдохновлять наших клиентов" - заявил Управляющий директор Westwing Russia Грегори Горелик, цитируемый в сообщении.

Westwing Russia - бренд на онлайн рынке товаров для дома и мебели в России и Казахстане.

До приобретения фондами "Эльбрус Капитал" Westwing Russia являлся дочерней компанией Westwing Group, европейского онлайн-ритейлера товаров для дома и мебели, который в октябре 2018 года успешно провел первичное публичное размещение акций (IPO) на Франкфуртской фондовой бирже. Компания работает на российском и казахстанском рынках с 2011 и 2014 года соответственно.

Фонды "Эльбрус Капитал" являются фондами прямых инвестиций в России и СНГ. В настоящее время суммарные активы фондов "Эльбрус Капитал" составляют более $1 млрд. Основными инвесторами фондов являются крупные международные институциональные инвесторы и международные организации экономического содействия и развития.

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