Владелец Castorama уходит с рынка России

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Компания-ритейлер Kingfisher приняла решение уйти с рынков России, Испании и Португалии. Об этом заявила главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори, говорится в сообщении компании.
Kingfisher - ритейлер на рынке DIY со штаб-квартирой в Лондоне. В России Kingfisher работает с 2006 года, ей принадлежат 20 гипермаркетов Castorama.
"AK&M" от 21.11.2018