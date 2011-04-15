Владелец Castorama уходит с рынка России

Компания-ритейлер Kingfisher приняла решение уйти с рынков России, Испании и Португалии. Об этом заявила главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори, говорится в сообщении компании.



Kingfisher - ритейлер на рынке DIY со штаб-квартирой в Лондоне. В России Kingfisher работает с 2006 года, ей принадлежат 20 гипермаркетов Castorama.



"AK&M" от 21.11.2018