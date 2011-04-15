Роспотребнадзор выявил незаконный оборот меховых изделий на 900 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, по состоянию на 19 ноября 2018 года в 79 субъектах РФ выявлено в общей сложности 19.882 тыс. швейных меховых изделий по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха", в отношении которых принято решение о маркировке контрольными (идентификационными) знаками (далее - КИЗ), находившейся в обороте в нарушение установленных требований (из них 9.404 тыс. без маркировки КИЗ и 10.478 тыс. - с нарушением требований к маркировке). Общая сумма такой продукции составила более 900 млн руб.



По результатам контроля (надзора) территориальными органами Роспотребнадзора в отношении соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было составлено 1.016 тыс. протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, а также 954 протокола ареста товаров, в соответствии со статьей 27.14 КоАП РФ. Для решения вопроса о назначении административного наказания и конфискации меховых изделий дела в установленном порядке были направлены для рассмотрения в суд.



В настоящее время по итогам рассмотрения 1.005 тыс. административных дел судами приняты решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде административных штрафов, общая сумма которых составила более 4 млн руб.



"AK&M" от 21.11.2018