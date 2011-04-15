Россельхознадзор выявил рыбный фальсификат в "Пятёрочке". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в процессе проведения мониторинговых исследований продукции животного происхождения по показателям качества и безопасности, выявлено несоответствие продукции по показателям фальсификации видового состава (ДНК-содержание).



При проведении лабораторных испытаний в ФГБУ ЦНМВЛ установлено следующее несоответствие товара "Artrish форель филе на коже замороженная" торговой марки "Солим Дома" (изготовитель ООО "Союз морей") в магазине "Пятёрочка" (Московская область, Коломна) - в составе обнаружена ДНК кеты (Oncorhynchus keta).



Выявленное несоответствие свидетельствует о фальсификации рыбной продукции.



В мае 2018 года Управлением Россельхознадзора в адрес производителя продукции, несоответствующей требованиям законодательства РФ, направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск рыбы. Также информация направлена в Федеральную службу по аккредитации и в территориальное управление Роспотребнадзора. Однако в настоящее время указанная декларация находится в статусе "действующая".



На основании вышеизложенного Управлением Россельхознадзора в адрес ООО "Союз морей" направлено уведомление о составлении протокола по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписания Управления об отзыве декларации. Материалы дела будут направлены в Арбитражный суд Московской области для привлечения общества к административной ответственности.



Кроме того, в ноябре 2018 года за нарушение требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ООО "Союз морей" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тыс. руб.



"AK&M" от 21.11.2018