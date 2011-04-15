Harley-Davidson отзывает 441 мотоцикл в РФ

Harley-Davidson отзывает 441 мотоцикл (типы FS2, FL3, TG1) в РФ. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Программа мероприятий представлена ООО "Харли-Дэвидсон Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Harley-Davidson на российском рынке.



Отзыву подлежат мотоциклы, реализованные с декабря 2016 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва является то, что на гидравлической системе сцепления с дополнительным механизмом привода сцепления (детали номер 37200131 и 37200131A) на некоторых мотоциклах может присутствовать внутренняя утечка жидкости за поршнем/уплотнением дополнительного механизма привода сцепления. Если такая утечка не будет устранена, из резервуара главного цилиндра сцепления вытечет достаточное количество жидкости, чтобы подвергнуть контур гидравлического привода сцепления воздействию воздуха. Это может привести к невозможности создать достаточную тягу для выключения сцепления. Это, в свою очередь, может привести к потере управляемости транспортного средства при включении, первом переключении скорости или остановке и стать причиной аварии.



Уполномоченные представители изготовителя "Харли-Дэвидсон Рус" проинформируют владельцев мотоциклов Harley-Davidson, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного мотоцикла с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будут произведены демонтаж дополнительного механизма привода сцепления в сборе и замена поршня механизма привода в сборе.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 21.11.2018