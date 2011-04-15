Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 ноября

Банк России установил на 22 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.7533

1 Азербайджанский манат 38.8733

100 Армянских драмов 13.6201

1 Белорусский рубль 31.3295

1 Болгарский лев 38.4338

1 Бразильский реал 17.5526

100 Венгерских форинтов 23.3777

1000 Вон Республики Корея 58.3414

10 Гонконгских долларов 84.2104

1 Датская крона 10.0748

1 Доллар США 65.9485

1 Евро 75.1483

100 Индийских рупий 92.4879

100 Казахстанских тенге 17.9169

1 Канадский доллар 49.6600

100 Киргизских сомов 94.4145

10 Китайских юаней 95.0335

10 Молдавских леев 38.4315

1 Новый туркменский манат 18.8694

10 Норвежских крон 77.1057

1 Польский злотый 17.4647

1 Румынский лей 16.1176

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.5002

1 Сингапурский доллар 48.0009

10 Таджикских сомони 69.9734

1 Турецкая лира 12.3073

10000 Узбекских сумов 79.6720

10 Украинских гривен 23.7310

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.5130

10 Чешских крон 28.8918

10 Шведских крон 72.7387

1 Швейцарский франк 66.3199

10 Южноафриканских рэндов 47.0466

100 Японских иен 58.4287

"AK&M" от 21.11.2018