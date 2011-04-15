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21/11/2018
13:01

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 ноября

Банк России установил на 22 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.7533
1 Азербайджанский манат 38.8733
100 Армянских драмов 13.6201
1 Белорусский рубль 31.3295
1 Болгарский лев 38.4338
1 Бразильский реал 17.5526
100 Венгерских форинтов 23.3777
1000 Вон Республики Корея 58.3414
10 Гонконгских долларов 84.2104
1 Датская крона 10.0748
1 Доллар США 65.9485
1 Евро 75.1483
100 Индийских рупий 92.4879
100 Казахстанских тенге 17.9169
1 Канадский доллар 49.6600
100 Киргизских сомов 94.4145
10 Китайских юаней 95.0335
10 Молдавских леев 38.4315
1 Новый туркменский манат 18.8694
10 Норвежских крон 77.1057
1 Польский злотый 17.4647
1 Румынский лей 16.1176
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.5002
1 Сингапурский доллар 48.0009
10 Таджикских сомони 69.9734
1 Турецкая лира 12.3073
10000 Узбекских сумов 79.6720
10 Украинских гривен 23.7310
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.5130
10 Чешских крон 28.8918
10 Шведских крон 72.7387
1 Швейцарский франк 66.3199
10 Южноафриканских рэндов 47.0466
100 Японских иен 58.4287

"AK&M" от 21.11.2018
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